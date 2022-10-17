Он будет закончен к концу этого года
В Бурятии достраивают проблемный объект в микрорайоне 140а города Улан-Удэ. Степень готовности малоэтажного дома составляет 60 процентов. 48-квартирный объект является последним недостроем в жилом комплексе «ПСК «Тамир». Другие два введены в эксплуатацию в декабре 2021-го и сентябре 2022 года.
На сегодня у дома №7 полностью заасфальтирована прилегающая территория. В самом доме идёт черновая и чистовая отделка помещений.
– Полностью выполнены работы по кирпичной кладке здания, внутренних стен, перегородок, – говорит Вера Бадмаева, главный инженер подрядной компании. – Также выполнены работы по утеплению фасада, облицовке фасада. Завершены кровельные работы. На данный момент идут сантехнические работы по поквартирной разводке. В разгаре отделка мест общего пользования. Ведутся работы по установке окон. Задействованы на объекте 53 человека: бригады сантехников, отделочников, электриков, сварщиков.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в доме три этажа, 2,2 тысячи кв. метров, 48 квартир. Планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2022 года. Получения своих квартир ожидают 39 участников долевого строительства.
В Улан-Удэ достраивают ещё один проблемный дом дольщиков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьники завоевали третье место
В нём приняли участие отцы дошкольников города
Победу праздновали «Спарта» и «Лара»
Он будет закончен к концу этого года
Вячеслав Дондоков скоро отправится в зону боевых действий
На пьедестале всероссийского конкурса «Ученик года-2022» – ученица из Еравнинского района
Спортсмены завоевали 18 медалей
Это случилось впервые в истории библиотек республики
Юбилей отпраздновала Ольга Хандархаева
Спортсменка завоевала бронзовую награду
На время ремонта его перенесли в специальную капсулу
Золотые награды выиграли Евгений Жербаев и Аюр Нимаев
Два ссуза получат по 100 млн рублей
Все районы должны закончить свои работы до конца октября
Появилась новая улица имени Дамби Дамбаева