Акция действует по 11 ноября
В Бурятии запущена акция по сбору ненужной одежды и вещей. Жителей республики призывают позаботиться о природе и внести свой вклад в сохранение чистоты места, в котором они живут. Сроки акции: с 10 октября по 11 ноября.
- Текстиль разлагается до 200 лет и при этом выделяет опасные для человека соединения: метан и углекислый газ. Нельзя просто закопать мусор и делать вид, что всё в порядке. Вся «синтетика» по составу — тот же самый пластик, который пролежит в земле тысячу лет и за это время нанесёт непоправимый вред экологии. В почву и грунтовые воды попадают ядовитые вещества, которые со временем окажутся в Байкале и будут всё больше отравлять озеро, - сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
Участники акции могут подарить давно забытым вещам вторую жизнь — оставить их в специальных контейнерах «Ниточка». Принимаются:
- Одежда (новая, в хорошем состоянии): платья, юбки, брюки, пиджаки, костюмы, футболки, джинсы, кофты, головные уборы, шарфы, верхняя одежда;
- Детские вещи: резинки, варежки, галстуки, игрушки, сандалии, туфли, сапоги;
- Обувь (в хорошем состоянии, новая);
- Сумки;
- Бижутерия.
Вещи принимаются по адресу: ул. Юннатов,19б (Ресурсный эколого-биологический центр РБ).
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В Бурятии собирают ненужную одежду и вещи
Общество, Фото:
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