Выяснилось, что более подходящих залов в городе нет
В Улан-Удэ родители юных спортсменов-лучников сообщили, что на лукодроме постоянно отменяют тренировки. Всё потому, что в этом спортивном объекте проводят панихиды по погибшим на спецоперации военнослужащим.
«Неужели в городе нет других, более подходящих для этих целей залов?» - задали горожане во время прямого эфира вопрос министру спорта Бурятии Ивану Козыреву.
- Как ни странно, нет таких залов. Мы видим ситуацию и понимаем, что сейчас происходит в нашей стране. И наше министерство, наши спортсмены, наши тренеры, безусловно, не остаются в стороне. Лукодром – это с точки зрения подъездных путей очень подходящая площадка, которая позволяет проводить траурные мероприятия. Часто решения о проведении таких мероприятий принимаются в очень короткое время. Хочется попросить наших граждан набраться терпения. Ведь мы все граждане нашей страны, - ответил Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», крытый лукодром в Улан-Удэ – первый в стране – открыли в феврале 2021 года. На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Мощность объекта составляет 100 лучников в смену.
В Улан-Удэ лукодром назвали «очень подходящей площадкой» для панихид
Общество, Фото:
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