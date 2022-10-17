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В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных

В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед военнослужащими выступила музыканты «Тайм-Аута»

В клубе танкового соединения общевойсковой армии Восточно военного округа, дислоцированной в Бурятии, для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, был организован концерт с участием столичной музыкальной группы.

- В ходе мероприятия, подготовленного участниками агитационно-патриотического общества, перед мобилизованными военнослужащими выступили ветераны боевых действий и военной службы. Участники мероприятия с напутственным словом обратились к своим товарищам, пожелав им удачи и успешного выполнения поставленных задач, - сообщает пресс-служба ВВО.

В завершении перед мобилизованными военнослужащими выступила рок-группа «Тайм-Аут». Она представила слушателям около 10 музыкальных композиций.
Бурятия концерт мобилизация военнослужащие ВВО

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