В Бурятии рок-группа провела концерт для мобилизованных

Перед военнослужащими выступила музыканты «Тайм-Аута»



В клубе танкового соединения общевойсковой армии Восточно военного округа, дислоцированной в Бурятии, для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, был организован концерт с участием столичной музыкальной группы.



- В ходе мероприятия, подготовленного участниками агитационно-патриотического общества, перед мобилизованными военнослужащими выступили ветераны боевых действий и военной службы. Участники мероприятия с напутственным словом обратились к своим товарищам, пожелав им удачи и успешного выполнения поставленных задач, - сообщает пресс-служба ВВО.



В завершении перед мобилизованными военнослужащими выступила рок-группа «Тайм-Аут». Она представила слушателям около 10 музыкальных композиций.

