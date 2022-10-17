В Бурятии осуждённой разрешили провести отпуск дома

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Женщина отбывает наказание на участке колонии-поселения



Одна из осуждённых, отбывающая наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске, провела отпуск дома



- Осуждённой разрешён отпуск за пределами исправительного учреждения. Такое право предоставляется осуждённым к лишению свободы на основании ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Свой отпуск женщина провела вместе со своей семьей по месту жительства, использовав время, чтобы пообщаться с родными и близкими, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Такая мера поощрения, как проведение отпусков за пределами исправительного учреждения, применяется в качестве стимулирования осуждённых к правопослушному поведению.

