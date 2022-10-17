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В Бурятии установили мемориальную доску библиотекарю

В Бурятии установили мемориальную доску библиотекарю
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Это случилось впервые в истории библиотек республики

14 октября в Хоринском районе Бурятии состоялось открытие мемориальной доски. Мероприятие прошло в преддверии юбилея Риммы Лисовой, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного работника БурАССР, почётного гражданина Хоринского района.

Мемориальную доску в честь Риммы Андреевны открыли на здании Хоринской центральной районной библиотеки.

- Это признание большой работы, которую она проводила на протяжении всей своей жизни. Вся трудовая жизнь Риммы Андреевны была посвящена развитию библиотек Хоринского района. С 1958 года по 2014 год Римма Андреевна работала в Хоринской библиотеке, с 1959 года по 1996 год в должности директора, - сообщает пресс-служба администрации района.

На открытии мемориальной доски выступили представители библиотеки, районной администрации, управления культуры и сельского поселения «Хоринское», ветераны библиотечного дела, близкие и другие приглашённые.
Бурятия Хоринский район библиотека мемориальная доска

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