В Бурятии установили мемориальную доску библиотекарю

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Это случилось впервые в истории библиотек республики



14 октября в Хоринском районе Бурятии состоялось открытие мемориальной доски. Мероприятие прошло в преддверии юбилея Риммы Лисовой, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного работника БурАССР, почётного гражданина Хоринского района.



Мемориальную доску в честь Риммы Андреевны открыли на здании Хоринской центральной районной библиотеки.



- Это признание большой работы, которую она проводила на протяжении всей своей жизни. Вся трудовая жизнь Риммы Андреевны была посвящена развитию библиотек Хоринского района. С 1958 года по 2014 год Римма Андреевна работала в Хоринской библиотеке, с 1959 года по 1996 год в должности директора, - сообщает пресс-служба администрации района.



На открытии мемориальной доски выступили представители библиотеки, районной администрации, управления культуры и сельского поселения «Хоринское», ветераны библиотечного дела, близкие и другие приглашённые.

