В Улан-Удэ сотрудники колонии убрались на набережной

Было собрано почти 50 мешков мусора
В Улан-Удэ в рамках городского месячника чистоты сотрудники и работники исправительной колонии №7 провели субботник.
- Мероприятие прошло по инициативе женсовета учреждения при участии молодых сотрудников, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Совместными усилиями они очистили от бытового мусора и сухой травы территорию, прилегающую к женской колонии, и набережную реки Селенги. Всего было собрано около 50 мешков мусора.
В Улан-Удэ с 19 сентября по 22 октября проходит месячник по санитарной очистке. Он завершится 22 октября общегородским субботником. В этот день полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников.
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