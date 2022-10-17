В Улан-Удэ сотрудники колонии убрались на набережной





В Улан-Удэ в рамках городского месячника чистоты сотрудники и работники исправительной колонии №7 провели субботник.- Мероприятие прошло по инициативе женсовета учреждения при участии молодых сотрудников, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Совместными усилиями они очистили от бытового мусора и сухой травы территорию, прилегающую к женской колонии, и набережную реки Селенги. Всего было собрано около 50 мешков мусора.В Улан-Удэ с 19 сентября по 22 октября проходит месячник по санитарной очистке. Он завершится 22 октября общегородским субботником. В этот день полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников.