17 октября

16 октября

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники колонии убрались на набережной

В Улан-Удэ сотрудники колонии убрались на набережной
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Было собрано почти 50 мешков мусора

В Улан-Удэ в рамках городского месячника чистоты сотрудники и работники исправительной колонии №7 провели субботник.

- Мероприятие прошло по инициативе женсовета учреждения при участии молодых сотрудников, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Совместными усилиями они очистили от бытового мусора и сухой травы территорию, прилегающую к женской колонии, и набережную реки Селенги. Всего было собрано около 50 мешков мусора.


В Улан-Удэ с 19 сентября по 22 октября проходит месячник по санитарной очистке. Он завершится 22 октября общегородским субботником. В этот день полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников.

мусор субботник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ лукодром назвали «очень подходящей площадкой» для панихид
В Улан-Удэ лукодром назвали «очень подходящей площадкой» для панихид
Общество, 17.10.2022
Выяснилось, что более подходящих залов в городе нет
В Бурятии осуждённой разрешили провести отпуск дома
В Бурятии осуждённой разрешили провести отпуск дома
Общество, 17.10.2022
Женщина отбывает наказание на участке колонии-поселения
В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи
В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи
Общество, 17.10.2022
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы систем вентиляции
В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики
В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики
Общество, 17.10.2022
О ситуации рассказал министр спорта республики
B Улaн-Удэ oгpaничaт движeниe чepeз железнодорожный пepeeзд
B Улaн-Удэ oгpaничaт движeниe чepeз железнодорожный пepeeзд
Общество, 17.10.2022
B микpopaйoнe Гopькoгo бyдyт пpoвoдить peмoнтныe paбoты
Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»
Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»
Общество, 17.10.2022
Дети подготовили открытки и рисунки с пожеланиями возвращения домой
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал
Общество, 17.10.2022
В больницах получают лечение 77 пациентов
Ледовый дворец в Улан-Удэ начнёт работать в 2023 году
Ледовый дворец в Улан-Удэ начнёт работать в 2023 году
Общество, 17.10.2022
Сроки строительства несколько раз сдвигались
Бурдрам прибыл в Улан-Батор с пятью тоннами реквизита
Бурдрам прибыл в Улан-Батор с пятью тоннами реквизита
Общество, 17.10.2022
В зарубежной гастрольной поездке в Монголию задействованы 62 работника театра
В Улан-Удэ набирает популярность чат попутчиков
В Улан-Удэ набирает популярность чат попутчиков
Общество, 17.10.2022
За несколько дней чат собрал более 1200 подписчиков
В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки
В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки
Общество, 17.10.2022
Роспотребнадзор провёл открытый урок
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 17.10.2022
По республике малооблачно, преимущественно без осадков
В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
Общество, 16.10.2022
Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^