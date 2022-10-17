Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»

Дети подготовили открытки и рисунки с пожеланиями возвращения домой



Ребята из творческого объединения «Мастерская чудес» Дома творчества Железнодорожного района Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». В рамках акции школьники, студенты колледжей, воспитанники образовательных учреждений со всей страны пишут послания для участников спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации.



Школьники подготовили рисунки и открытки, где в том числе пожелали скорого возвращения домой.



