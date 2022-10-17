Дети подготовили открытки и рисунки с пожеланиями возвращения домой
Ребята из творческого объединения «Мастерская чудес» Дома творчества Железнодорожного района Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». В рамках акции школьники, студенты колледжей, воспитанники образовательных учреждений со всей страны пишут послания для участников спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации.
Школьники подготовили рисунки и открытки, где в том числе пожелали скорого возвращения домой.
Школьники Улан-Удэ приняли участие в акции «Письмо солдату»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас Жамсо Бамбагаев учится в Новосибирске
Сроки строительства несколько раз сдвигались
В зарубежной гастрольной поездке в Монголию задействованы 62 работника театра
За несколько дней чат собрал более 1200 подписчиков
Роспотребнадзор провёл открытый урок
По республике малооблачно, преимущественно без осадков
Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти
Концерт прошёл 12 октября
Проводится доследственная проверка
Первая половина октября оказалась насыщенной. Прошло утверждение вице-премьеров как бы нового правительства республики Народным Хуралом
«Убрали топляк, свидетеля былых лесосплавов. Теперь всё ровненько. Теперь порядок. Но грустно», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн рублей
Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, и сейчас у него возникли сложности с получением выплат
Мужчина использовал чужую топливную карту и купил свыше 500 литров дизтоплива
Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка