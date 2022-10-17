В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2015 года рождения и младше
С 22 по 23 октября в Бурятии пройдут первенства республики по шахматам среди мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше. Соревнования проведут в Улан-Удэ, в главном корпусе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (библиотека).
Для участников обязательна предварительная регистрация по электронной почте: [email protected] Регистрация и мандатная комиссия состоятся 22 октября с 10:00 до 11:00 по месту игры. Первый тур первенства начнётся 22 октября в 11:15. Закрытие турнира запланировано на 23 октября.
Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются призами и дипломами. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.
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В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
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