В больницах получают лечение 77 пациентов
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 27 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста в сравнении с концом предыдущей недели заметно снизился – тогда сообщалось о 49 заражённых.
Общее число случаев заболеваний за время пандемии составляет 151 671. Из них 46% (69 798) приходится на жителей Улан-Удэ.
Зафиксировано 148 210 случаев выздоровлений, в том числе 55 человек вылечились за прошедшие сутки.
COVID-19 унёс жизни 3079 жителей Бурятии, один из них скончался накануне. Болезнь унесла жизнь пожилого пациента.
Сегодня в стационарах получают лечение 77 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано три человека. В реанимации находятся 11 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 305 человек.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал
Общество, Фото:
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