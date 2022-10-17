Суточный прирост COVID-19 в Бурятии резко упал

В больницах получают лечение 77 пациентов



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 27 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста в сравнении с концом предыдущей недели заметно снизился – тогда сообщалось о 49 заражённых.



Общее число случаев заболеваний за время пандемии составляет 151 671. Из них 46% (69 798) приходится на жителей Улан-Удэ.



Зафиксировано 148 210 случаев выздоровлений, в том числе 55 человек вылечились за прошедшие сутки.



COVID-19 унёс жизни 3079 жителей Бурятии, один из них скончался накануне. Болезнь унесла жизнь пожилого пациента.



Сегодня в стационарах получают лечение 77 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано три человека. В реанимации находятся 11 больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 305 человек.



