Спортсменка завоевала бронзовую награду
Спортсменка из Бурятии Ирина Ологонова завоевала бронзовую медаль второго турнира «Борцовской лиги Поддубного». Напомним, что для борицы это уже второе выступление в «Poddubny Wrestling League». В мае на первом туре Ирина Ологонова завоевала золотую медаль, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
- Прошлую лигу я боролась в весе до 55 килограммов. Сейчас пошла на 57 килограммов. В весе было семь человек, поэтому боролись по круговой системе. К сожалению, проиграла аж две схватки, но и выиграла две схватки. Крайняя встреча была за бронзу, - рассказала Ирина Ологонова.
Схватку за бронзовую медаль с московской спортсменкой Элеонорой Усеиновой Ирина Ологонова выиграла победой на туше при счёте 7:1.
Борица из Бурятии стала призёром «Борцовской лиги Поддубного»
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