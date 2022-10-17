Бурятский певец стал лауреатом всероссийского конкурса русского романса









Гран-при конкурса в номинации «Классический романс» решением судей было присвоено Елизавете Пахомовой из Москвы.



Ранее Жамсо Бамбагаев уже принимал участие в престижных всероссийских конкурсах. Так, в 2021-м он



Справка:



X всероссийский конкурс романса стал самым представительным за всю свою историю, начиная со времени основания в 1995 году. В этом году заявки на конкурс прислали 228 исполнителей (для сравнения на предыдущий IX конкурс в 2019 году поступило 94 заявки) из нескольких десятков российский регионов, а также семи зарубежных стран.



Дипломы, денежные премии и ценные призы победителям конкурса вручали члены жюри во главе с его председателем - народным артистом России, солистом Большого театра России, профессором Российской академии имени Гнесиных Владимиром Мальченко, и художественный руководитель конкурса и его основатель, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижёр Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов.

Гран-при конкурса в номинации «Классический романс» решением судей было присвоено Елизавете Пахомовой из Москвы.Ранее Жамсо Бамбагаев уже принимал участие в престижных всероссийских конкурсах. Так, в 2021-м он стал победителем юбилейного международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» , который проходил в Москве. Этот конкурс высоко отмечен международным культурным сообществом в 2017 года, и с тех пор проходит под эгидой ЮНЕСКО.X всероссийский конкурс романса стал самым представительным за всю свою историю, начиная со времени основания в 1995 году. В этом году заявки на конкурс прислали 228 исполнителей (для сравнения на предыдущий IX конкурс в 2019 году поступило 94 заявки) из нескольких десятков российский регионов, а также семи зарубежных стран.Дипломы, денежные премии и ценные призы победителям конкурса вручали члены жюри во главе с его председателем - народным артистом России, солистом Большого театра России, профессором Российской академии имени Гнесиных Владимиром Мальченко, и художественный руководитель конкурса и его основатель, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижёр Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов.

Уроженец Окинского района Бурятии Жамсо Бамбагаев стал лауреатом и был удостоен III премии X всероссийского конкурса исполнителей русского романса. Престижный конкурс прошёл во Владимире.Жамсо Бамбагаев выпускник улан-удэнского колледжа искусств. Сейчас он учится на пятом курсе Новосибирской консерватории имени Глинки, в классе преподавателя народного артиста Бурятии, доцента Шагдара Зондуева.В этом году Жамсо впервые принял участие во всероссийском конкурсе исполнителей русского романса, и сразу попал в тройку лидеров. Вместе с ним в конкурсе приняли участие 228 исполнителей как из России, так и из Германии, Израиля, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Латвии и Белоруссии.Жамсо Бамбагаев стал лауреатом III премии в номинации «Классический романс». На сцене он исполнил романсы Петрова, Свиридова и Врангеля.