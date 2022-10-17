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Бурятский певец стал лауреатом всероссийского конкурса русского романса

Бурятский певец стал лауреатом всероссийского конкурса русского романса
Общество, 
Сейчас Жамсо Бамбагаев учится в Новосибирске

Уроженец Окинского района Бурятии Жамсо Бамбагаев стал лауреатом и был удостоен III премии X всероссийского конкурса исполнителей русского романса. Престижный конкурс прошёл во Владимире.

Жамсо Бамбагаев выпускник улан-удэнского колледжа искусств. Сейчас он учится на пятом курсе Новосибирской консерватории имени Глинки, в классе преподавателя народного артиста Бурятии, доцента Шагдара Зондуева.

В этом году Жамсо впервые принял участие во всероссийском конкурсе исполнителей русского романса, и сразу попал в тройку лидеров. Вместе с ним в конкурсе приняли участие 228 исполнителей как из России, так и из Германии, Израиля, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Латвии и Белоруссии.

Жамсо Бамбагаев стал лауреатом III премии в номинации «Классический романс». На сцене он исполнил романсы Петрова, Свиридова и Врангеля.



Гран-при конкурса в номинации «Классический романс» решением судей было присвоено Елизавете Пахомовой из Москвы.

Ранее Жамсо Бамбагаев уже принимал участие в престижных всероссийских конкурсах. Так, в 2021-м он стал победителем юбилейного международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», который проходил в Москве. Этот конкурс высоко отмечен международным культурным сообществом в 2017 года, и с тех пор проходит под эгидой ЮНЕСКО. 

Справка:

X всероссийский конкурс романса стал самым представительным за всю свою историю, начиная со времени основания в 1995 году. В этом году заявки на конкурс прислали 228 исполнителей (для сравнения на предыдущий IX конкурс в 2019 году поступило 94 заявки) из нескольких десятков российский регионов, а также семи зарубежных стран.

Дипломы, денежные премии и ценные призы победителям конкурса вручали члены жюри во главе с его председателем - народным артистом России, солистом Большого театра России, профессором Российской академии имени Гнесиных Владимиром Мальченко, и художественный руководитель конкурса и его основатель, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижёр Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов.
конкурс романс

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