Соревнования пройдут в формате 3х3
22 октября в столице Бурятии состоится турнир по баскетболу 3х3. Принять участие могут юноши 2008-2005 годов рождения.
Соревнования пройдут в микрорайоне Стеклозавод, по адресу Радикальцева, 5а. Начало в 12:00.
Заявки принимаются по электронной почте: [email protected] На игры допускается только 16 команд, сообщает группа «Баскетбол 3х3 Бурятия».
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проведут юношеский турнир по баскетболу
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