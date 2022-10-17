Жительницу Хоринского района Бурятии поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Юбилей отпраздновала Ольга Хандархаева



13 октября в Бурятии жительнице села Хоринск Ольге Павловне Хандархаевой исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра приехали представители администрации района, сельского поселения и отдела социальной защиты населения. Имениннице передали персональные поздравления президента РФ и главы РБ, благодарственное письмо и подарки, сертификат на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.



Ольга Павловна родилась в крестьянской семье в деревне у Байкала, где находился рыболовецкий колхоз «Красный рыбак». С детских лет ей довелось много трудиться: ухаживать за скотом, доить коров, косить сено, рыбачить, работать в колхозе.



За плечами Ольги Павловны большая трудовая деятельность: стаж её работы в торговле насчитывает 42 года. В 1945 году она поступила в Улан-Удэнский кооперативный техникум. После его окончания начала работать по направлению в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района бухгалтером общепита. Трудовой путь именинницы включал разные должности: старший бухгалтер опта, заведующая складами оптовой базы до заместителя главного бухгалтера райсоюза.



Находясь на заслуженном отдыхе, работала ещё 9 лет продавцом в продовольственном и обувном магазинах. За эти годы приходилось бывать и в командировках, и на ревизиях, и обеспечивать всем необходимым семью: мужа и троих детей.



О хорошем добросовестном труде напоминают многочисленные награды: почётные грамоты, медали, диплом «Мастер – золотые руки», значок «Отличник советской потребительской кооперации», свидетельство о занесении в книгу почёта правления Буркоопсоюза, путёвка на ВДНХ в Москву. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

