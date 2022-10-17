В Бурятии завершилось первенство по футболу

Общество, Фото: пресс-служба ДФЛ РБ

Победу праздновали «Спарта» и «Лара»



16 октября в Бурятии завершилось первенство детской футбольной лиги республики по футболу среди детских команд в возрастной группе 2012-2013 года рождения. Команды были поделены на две лиги, сообщает пресс-служба ДФЛ РБ.



В первой лиге места распределились следующим образом:

Первое место – «Спарта»

Второе место – «Голеадор-Иволга»

Третье место – Спортивная школа №5



Во второй лиге:

Первое место – «Лара»

Второе место – «СШОР»

Третье место – «Перун»

