Победу праздновали «Спарта» и «Лара»
16 октября в Бурятии завершилось первенство детской футбольной лиги республики по футболу среди детских команд в возрастной группе 2012-2013 года рождения. Команды были поделены на две лиги, сообщает пресс-служба ДФЛ РБ.
В первой лиге места распределились следующим образом:
Первое место – «Спарта»
Второе место – «Голеадор-Иволга»
Третье место – Спортивная школа №5
Во второй лиге:
Первое место – «Лара»
Второе место – «СШОР»
Третье место – «Перун»
В Бурятии завершилось первенство по футболу
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