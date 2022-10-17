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В Бурятии завершилось первенство по футболу

В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество,  Фото:пресс-служба ДФЛ РБ
Победу праздновали «Спарта» и «Лара»

16 октября в Бурятии завершилось первенство детской футбольной лиги республики по футболу среди детских команд в возрастной группе 2012-2013 года рождения. Команды были поделены на две лиги, сообщает пресс-служба ДФЛ РБ.

В первой лиге места распределились следующим образом:
Первое место – «Спарта»
Второе место – «Голеадор-Иволга»
Третье место – Спортивная школа №5

Во второй лиге:
Первое место – «Лара»
Второе место – «СШОР»
Третье место – «Перун»
Бурятия первенство футбол спорт дети

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