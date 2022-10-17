В нём приняли участие отцы дошкольников города
14 октября в Улан-Удэ прошёл городской марафон пап «Ты особенный, потому что ты мой папа». Мероприятие в детском саду №64 «Колокольчик» было приурочен к Году культурного наследия. Участвовали двадцать пап из разных детских садов столицы Бурятии.
Марафон начался с шествия детей с флагами национальностей, которые проживают на территории республики. Также на мероприятии присутствовали представители из Дома дружбы народов Улан-Удэ: шэнэхэнские буряты, эвенки и татары.
В ходе марафона папы познакомились и поиграли вместе с детьми в игры разных народов. Эвенкийские: «Рыбалка», «Ловля оленя»; цыганские – скачки на коне; татарские – разбивание горшков; семейские – «Золотые ворота»; бурятские – традиционная игра в «Шагай наадан»; а также еврейские – полоса препятствий.
Кроме этого, папам было предложено сделать национальный сувенир своими руками: «Будамшуу» - сувенир из солёного теста, раскрашенный своими руками; «Бууза» – магнит в виде традиционного бурятского блюда; «Кукла-оберег», магнит «Тарочка».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, всем папам были вручены именные сертификаты участников марафона.
Напомним, что в России, начиная с 2021 года, официально отмечается День отца. Дата его празднования – третье воскресенье октября.
В Улан-Удэ состоялся городской марафон пап
Общество, Фото:
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