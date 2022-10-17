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Школьница из Бурятии стала «Общественником года»

Школьница из Бурятии стала «Общественником года»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
На пьедестале всероссийского конкурса «Ученик года-2022» – ученица из Еравнинского района

150 старшеклассников из 42 регионов выступили в Ульяновске на финале всероссийского конкурса «Ученик года – 2022». Бурятию на этом конкурсе с успехом представила ученица 11 класса Сосново-Озёрской школы №1 Еравнинского района Сарюна Д. Из 22 финалистов номинации «Общественник года» она была удостоена звания лауреата.

- Самым сложным конкуром для меня был «Офис-группа» - такой конкурс, где даётся проблема. И ты должен составить вопросы, которые помогут раскрыть эту проблему. Эти вопросы мы должны были задать фокус-группе из четырёх человек, это были студенты Ульяновского государственного педагогического университета. Из этих ответов я в течение 5 минут должна была сделать вывод, как решить заданную проблему. Остальные конкурсы мне тоже очень понравились. Конкуренция была очень сильная. Жила я в комнате с тремя девочками из Дагестана. С каждого субъекта было по 5-7 человек – по одному в каждой номинации. А от Бурятии я одна ездила на конкурс. Сейчас я плотно занимаюсь подготовкой к ЕГЭ, иду на золотую медаль. Победа в конкурсе даст мне 3-5 баллов к результатам ЕГЭ в зависимости от политики вуза, – поделилась эмоциями Сарюна.

Конкурсные испытания проводились в течение пяти дней. Победителей определили по семи номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Интеллект года».

- Всероссийский конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. Его основные цели – создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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