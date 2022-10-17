17 октября

16 октября

Популярное

Бурдрам прибыл в Улан-Батор с пятью тоннами реквизита

Бурдрам прибыл в Улан-Батор с пятью тоннами реквизита
Общество,  Фото:Бурдрам
В зарубежной гастрольной поездке в Монголию задействованы 62 работника театра

Гастроли Бурдрама откроются в столице Монголии 17 октября. Для его технического обеспечения ещё 12 октября была снаряжена и отправлена большая автомобильная фура с пятью тоннами реквизита. Только одна загрузка груза заняла пять часов интенсивной работы, сообщили в пресс-службе театра.

- Для предварительного прохождения процедуры таможенного контроля, маркировки и пломбировки в специальном пропускном таможенном пункте «Тальцы» выезжал целый автобус работников, - рассказывает начальник художественно-постановочной частью театра Юрий Норбоев. - Ведь посудите сами, работа занимает несколько дней. Реквизит на пункте специально разгружается, таможней ведётся этикетаж и поштучная опись тысяч предметов, которые потом вновь грузятся в фуру. И это же повторяется уже на монгольской стороне.


По прибытию в Улан-Батор реквизит распределён по двум учреждениям культуры: Монголын Хүүхдийн Ордон (Дворец детей Монголии) и Соёлын ТӨВ Өргөө (Центральный дворец культуры). На этих двух сценических площадках театр по спектаклю в день будет представлять свои постановки.

- Вторым этапом стал выезд в командировку автобусом 15 человек вспомогательного технического персонала из художественно-постановочной части. Это реквизиторы, гримеры, светоинженеры, музыкальные оформители и работники сцены, - рассказывает директор Бурдрама Цыпилма Очирова. – Всё прошло без сучка и задоринки.

15 октября был третий этап - выезд артистов на большом автобусе в Монголию через пропускной пункт «Кяхта – Алтан булаг». Все артисты театра благополучно добрались до пункта назначения - Улан-Батора. Их разместили в гостинице «Платинум-отель», удачно расположенной между двумя гастрольным площадками.


Для участия в церемонии открытия гастролей в Монголию выехала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Ведь событие историческое. Последний раз большие гастроли в Монголии Бурдрамы прошли 44 года назад, в 1978 году.

Но и это ещё не все. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, четвёртым, окончательным этапом, станет переброска через кордон ветеранов бурятской сцены, которые выедут в соседнюю страну поездом 18 октября. Именитые артисты, среди которых народные и заслуженные артисты России, как Михаил Елбонов, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, Людмила Дугарова, Дарима Сангажапова, Чингис Гуруев и другие должны принять участие в заключительном гала-концерте в Улан-Баторе 20 октября.

Гастрольные выступления Бурдрамы в столице Монголии пройдут в течении четырех дней с 17 по 20 октября. Выездная программа включает шесть детских и взрослых спектаклей и гала-концерт.

гастроли театр бурятской драмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ набирает популярность чат попутчиков
В Улан-Удэ набирает популярность чат попутчиков
Общество, 17.10.2022
За несколько дней чат собрал более 1200 подписчиков
В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки
В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки
Общество, 17.10.2022
Роспотребнадзор провёл открытый урок
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 17.10.2022
По республике малооблачно, преимущественно без осадков
В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
Общество, 16.10.2022
Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти
В Бурятии стартовал полноценный поствыборный политический и отопительный сезон
В Бурятии стартовал полноценный поствыборный политический и отопительный сезон
Общество, 16.10.2022
Первая половина октября оказалась насыщенной. Прошло утверждение вице-премьеров как бы нового правительства республики Народным Хуралом
Было — стало: островок на Уде
Было — стало: островок на Уде
Общество, 16.10.2022
«Убрали топляк, свидетеля былых лесосплавов. Теперь всё ровненько. Теперь порядок. Но грустно», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
В Забайкалье задержали группу скотокрадов
В Забайкалье задержали группу скотокрадов
Общество, 16.10.2022
Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн рублей
Бастрыкин поручил оказать помощь военному из Бурятии
Бастрыкин поручил оказать помощь военному из Бурятии
Общество, 16.10.2022
Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, и сейчас у него возникли сложности с получением выплат
Житель Бурятии обокрал работодателя
Житель Бурятии обокрал работодателя
Общество, 16.10.2022
Мужчина использовал чужую топливную карту и купил свыше 500 литров дизтоплива
В Улан-Удэ состоится диктант на бурятском языке
В Улан-Удэ состоится диктант на бурятском языке
Общество, 16.10.2022
Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка
Житель Улан-Удэ избил до смерти приятеля
Житель Улан-Удэ избил до смерти приятеля
Общество, 16.10.2022
Обвиняемый вынес тело знакомого в подъезд, но уйти не успел

В Чите мать и дочь украли из магазина продукты
В Чите мать и дочь украли из магазина продукты
Общество, 16.10.2022
Они складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки

В Бурятии провели проверку после смертельного пожара в многоквартирном доме
В Бурятии провели проверку после смертельного пожара в многоквартирном доме
Общество, 16.10.2022
В прокуратуре сообщили, что «в сгоревшей квартире проживали граждане без законных оснований»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^