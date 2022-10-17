Бурдрам прибыл в Улан-Батор с пятью тоннами реквизита













Гастроли Бурдрама откроются в столице Монголии 17 октября. Для его технического обеспечения ещё 12 октября была снаряжена и отправлена большая автомобильная фура с пятью тоннами реквизита. Только одна загрузка груза заняла пять часов интенсивной работы, сообщили в пресс-службе театра.- Для предварительного прохождения процедуры таможенного контроля, маркировки и пломбировки в специальном пропускном таможенном пункте «Тальцы» выезжал целый автобус работников, - рассказывает начальник художественно-постановочной частью театра Юрий Норбоев. - Ведь посудите сами, работа занимает несколько дней. Реквизит на пункте специально разгружается, таможней ведётся этикетаж и поштучная опись тысяч предметов, которые потом вновь грузятся в фуру. И это же повторяется уже на монгольской стороне.По прибытию в Улан-Батор реквизит распределён по двум учреждениям культуры: Монголын Хүүхдийн Ордон (Дворец детей Монголии) и Соёлын ТӨВ Өргөө (Центральный дворец культуры). На этих двух сценических площадках театр по спектаклю в день будет представлять свои постановки.- Вторым этапом стал выезд в командировку автобусом 15 человек вспомогательного технического персонала из художественно-постановочной части. Это реквизиторы, гримеры, светоинженеры, музыкальные оформители и работники сцены, - рассказывает директор Бурдрама Цыпилма Очирова. – Всё прошло без сучка и задоринки.15 октября был третий этап - выезд артистов на большом автобусе в Монголию через пропускной пункт «Кяхта – Алтан булаг». Все артисты театра благополучно добрались до пункта назначения - Улан-Батора. Их разместили в гостинице «Платинум-отель», удачно расположенной между двумя гастрольным площадками.Для участия в церемонии открытия гастролей в Монголию выехала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Ведь событие историческое. Последний раз большие гастроли в Монголии Бурдрамы прошли 44 года назад, в 1978 году.Но и это ещё не все. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, четвёртым, окончательным этапом, станет переброска через кордон ветеранов бурятской сцены, которые выедут в соседнюю страну поездом 18 октября. Именитые артисты, среди которых народные и заслуженные артисты России, как Михаил Елбонов, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, Людмила Дугарова, Дарима Сангажапова, Чингис Гуруев и другие должны принять участие в заключительном гала-концерте в Улан-Баторе 20 октября.Гастрольные выступления Бурдрамы в столице Монголии пройдут в течении четырех дней с 17 по 20 октября. Выездная программа включает шесть детских и взрослых спектаклей и гала-концерт.