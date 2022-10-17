В Улан-Удэ набирает популярность чат попутчиков

Как сообщал «Байкал-Daily», жители сотых кварталов Улан-Удэ создали чаты в мессенджере Viber, в которых ищут пассажиров и попутчиков. На такие меры горожане вынуждены идти из-за недостаточного количества маршруток и муниципальных автобусов в этих отдалённых густонаселённых районах.
В этом чате водители предлагают свою помощь в определённое время и указывают место, а пешеходы, в свою очередь, подыскивают себе транспорт. Многим нужны ежедневные поездки в час пик.
Спустя несколько дней после создания чаты начали набирать популярность. На сегодняшний день один из них собрал более 1200 подписчиков. А люди активно общаются, оказывая друг другу транспортную помощь за плату по цене проезда в автобусе, а то и безвозмездно.
Однако администраторы группы для добросовестности создали несколько простых правил. Так, чат будет работать только в определённое время, а именно в час пик.
- Чтобы избежать недобросовестных граждан, которые могут считать, что группа работает вместо такси за 24 рубля, сделать её активной именно в час пик. Допустим, с 06.00 до 10.00ч и с 18.00 до 22.00ч., в другие часы группа не активна, - пишет администратор.
Также водителям предложили сохранять свою анонимность, чтобы не вышло злоупотребления услугой с раннего утра. К примеру, житель может написать в чат с просьбой уехать в центр в 7 утра. Водитель-сосед, которому по пути, обращается к нему в личку и предлагает свою помощь.
- Сами пассажиры пишем с вечера, в какое время надо будет выбраться из сотых до города, в личку откликнется водитель (если будет такой), но имейте ввиду, никаких опозданий, встреча у того места, где удобно водителю-соседу! Кто кинул клич и договорился, отписывается, что нашёл машину. Надеемся на взаимопонимание со стороны водителей и пассажиров, - обращается администратор.