В Улан-Удэ днём до +9 градусов

По республике малооблачно, преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике: малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью при облачности +2,-3, днём +7, +12, местами +1, +6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днем +7, +9.



Читают сейчас

Бастрыкин поручил оказать помощь военному из Бурятии Общество, Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, и сейчас у него возникли сложности с получением выплат