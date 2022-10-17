По республике малооблачно, преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике: малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью при облачности +2,-3, днём +7, +12, местами +1, +6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днем +7, +9.
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
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