В Бурятии стартовал полноценный поствыборный политический и отопительный сезон

Знакомые всё лица
Из состава правительства Бурятии выбыл лишь один «старожил» Вячеслав Цыбикжапов, который был назначен ещё в 2017 году на должность зампреда. В его ведении находились минсоцзащиты, минспорта, минздрав и минобрнауки.
В новом же политическом сезоне эти направления начнёт курировать министр здравоохранения Евгения Лудупова. Заняв должность заместителя председателя правительства Бурятии, она тем самым возглавит в правительстве социальный блок.
«Потянет ли?» - размышляли депутаты. Но поддержали Евгению Юрьевну, - правда, отдав ей больше всего голосов «против» во время тайного голосования по кандидатам на посты зампредов: целых 13 и лишь 34 «за».
В остальном на площади Советов без изменений. Вновь первый заместитель Алексея Цыденова – Всеволод Мухин, за которого депутаты проголосовали единодушно. А заместитель председателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы и правительства республики – Баир Цыренов.
Далее зампреды: Пётр Мордовской продолжит работу на посту зампреда правительства по вопросам безопасности. Его поддержали 43 голосами.
Министра сельского хозяйства и продовольствия республики Галсана Дареева на должность зампреда также одобрили 43 депутата.
Евгений Луковников, который на должности зампреда отвечает за инфраструктурный блок, получил 41 «за».
Министр экономики Екатерина Кочетова также продолжит работу зампредом. Против неё выступили 11 депутатов Хурала, что явилось вторым антирекордом в голосовании. На третьем месте - Иван Альхеев, против которого голосовали 10 депутатов. Он будет вновь курировать в должности зампреда правительства работу минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры,
Игорь Зураев всё так же зампред правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.
Таким образом, на шестом году правления Бурятией и к началу своего второго срока в Бурятии глава региона Алексей Цыденов определился с составом своего правительства. Нет ничего более нового, чем хорошо (впрочем, в муках разных отставок, навязанных кандидатур и перетасовок) за пять лет созданное старое. Народный Хурал ожидаемо проголосовал за всех предложенных главой вице-кандидатур.
Далеко идущие планы
В первой же половине октября лидер Бурятии, удовлетворённый полнотой поддержки депутатами, улетел на Российскую энергетическую неделю в Москву. На пленарке Владимир Путин сказал о строительстве газопровода в Китай через Монголию «Союз-Восток». А это уже перспективы и для Бурятии, так как первая в истории республики труба пройдёт по территории нашей республики.
В начале ноября будет обсуждаться вопрос достройки Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и перевода частных домов на электроотопление. Для последнего крайне нужно модернизировать все сети. «Вопросы сложные, но мы постепенно движемся вперёд», - сообщил Алексей Цыденов.
Глава республики по-прежнему эффективен, что в Улан-Удэ, что в районах Бурятии, что в Москве, что в Казани. Там 14 октября обсуждали планы ремонта и строительства дорог в России на ближайшие пять лет. Вскоре узнаем, какая карта действий по этой теме на пятилетку у рулевого Бурятией.
Горячая пора холодной осенью 2022-го
У мэра Игоря Шутенкова продолжается горячая пора. Надо перед зимой лично принимать всё то, что успели или не до конца успели построить и отремонтировать в городе.
Территорию у разваливающихся Гостиных рядов (федеральная собственность, местным трогать и ремонтировать нельзя, а Росимущество не торопится) предварительно оценивали 12 октября.
В антураже уже полуголых деревьев и чахлых саженцев всё смотрится пустовато. Ждём лета. Но тут вам и фонтан с арт-объектом «Мальчик с птичкой», и детская площадка с батутами, и ведущая (из ниоткуда в никуда) велодорожка, и новая подсветка, и многое другое.
И недостатков хватает. То лавочки разного цвета, то бордюры правильно не ложатся, то перекладка плитки никак не закончится. Поэтому к первому октября работы не закончены, а снег уже выпал.
В сквере «Зодчий» на проспекте Строителей также без проблем не обошлось. И лавочки вновь не те, и освещение раздражает жителей близстоящих домов, и срок реконструкции опять-таки не выдержан. А штрафы для подрядчиков многомиллионных контрактов небольшие. Хоть до Нового года ремонтируй.
К середине октября в Улан-Удэ ещё не везде завершён ремонт дорог и тротуаров, замена бордюров. Кстати, весьма желательно, чтобы бордюры и дороги не таяли от дождя. Горожане с начала лета всё ещё рискуют здоровьем на необустроенных переходах и снесённых остановках. А город у нас в первую очередь для людей.
Тем не менее, работа кипит, парковкой у мэра озабоченность есть, реклама дымоуловителей от Приборостроительного завода ведётся. Параллельно с приёмкой текущих объектов идёт подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей.
Погода не шепчет
Тем временем позади Покров. Ночью в столице республики, как и по всей Бурятии, теперь уже не будет плюсовой температуры.
Скоро зима. Радует, что, по данным мэрии, отопительный сезон проходит пока стабильно, всё на контроле. Хоть и холодов ещё не было.