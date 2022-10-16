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Концерт «Российского квартета саксофонистов» с аншлагом прошёл в Улан-Удэ

Концерт «Российского квартета саксофонистов» с аншлагом прошёл в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерт прошёл 12 октября

«Российский квартет саксофонистов» — единственный в своём роде ансамбль саксофонистов, имеющий постоянную гастрольную практику. Вот уже на протяжении семи лет квартет не перестаёт удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию, как в России, так и за рубежом. «Выступления этого коллектива сопровождаются неизменным аншлагом, не стал исключением и наш город», - отмечают в Бурятской филармонии.

Залогом успеха квартета является разнообразный, порой абсолютно полярный репертуар: от симфоний Бетховена до советских кинохитов, от русских романтиков до лучших образцов джаза. Привлекает зрителей и необычный, редкий сплав инструментов: сопрано-саксофон, альт-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон.

Посетила концерт и министр культуры Бурятии.

— Это были два часа счастья. Всё-таки красота спасёт мир! Квартет саксофонистов — выпускники Академии Гнесиных. Ребята ещё в студенчестве нашли друг друга и сложились в уникальный коллектив. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив и Бурятской государственной филармонии, - поделилась впечатлениями министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Концерт прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Бурятия в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев».  

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