Концерт «Российского квартета саксофонистов» с аншлагом прошёл в Улан-Удэ



«Российский квартет саксофонистов» — единственный в своём роде ансамбль саксофонистов, имеющий постоянную гастрольную практику. Вот уже на протяжении семи лет квартет не перестаёт удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию, как в России, так и за рубежом. «Выступления этого коллектива сопровождаются неизменным аншлагом, не стал исключением и наш город», - отмечают в Бурятской филармонии.



Залогом успеха квартета является разнообразный, порой абсолютно полярный репертуар: от симфоний Бетховена до советских кинохитов, от русских романтиков до лучших образцов джаза. Привлекает зрителей и необычный, редкий сплав инструментов: сопрано-саксофон, альт-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон.



Посетила концерт и министр культуры Бурятии.



— Это были два часа счастья. Всё-таки красота спасёт мир! Квартет саксофонистов — выпускники Академии Гнесиных. Ребята ещё в студенчестве нашли друг друга и сложились в уникальный коллектив. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив и Бурятской государственной филармонии, - поделилась впечатлениями министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Концерт прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Бурятия в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев».



