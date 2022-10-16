Бастрыкин поручил оказать помощь военному из Бурятии

Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, и сейчас у него возникли сложности с получением выплат



Александр Бастрыкин поручил оказать необходимое содействие обратившемуся в его приёмную военнослужащему, получившему ранение. Об этом сообщается в официальной группе в соцсети «Приёмная Председателя СК России».



К главе Следственного комитета России в его приёмную «ВКонтакте» обратился военнослужащий из Республики Бурятия. Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, однако сейчас у него возникли сложности с получением причитающихся выплат.



- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России оказать необходимую помощь мужчине, по результатам чего доложить, - говорится в социальной сети.

