В Забайкалье задержали группу скотокрадов

Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн рублей



Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможных хищениях животных с вольного выпаса. Полицейские установили владельцев скота, которые подтвердили, что в результате пересчёта недосчитались нескольких голов.



Установлена причастность восьми жителей разных районов Забайкальского края в возрасте от 18 до 50 лет к хищениям крупнорогатого скота. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.



Мужчины в течение нескольких месяцев присматривали животных, находящихся на вольном выпасе, забивали их на пастбище, мясо вывозили и сбывали.



- В настоящее время установлено 13 фактов краж, при которых похищено более 30 голов КРС, совершённых на территории Оловяннинского, Агинского и Могойтуйского районов. Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 миллионов рублей, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждены уголовные дела. Двоим активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



- Следователи и сотрудники уголовного розыска проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по проверке фигурантов к совершению других аналогичных преступлений, устанавливаются места сбыта похищенного, - заключили в УМВД России по Забайкальскому краю.

