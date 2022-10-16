Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн рублей
Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможных хищениях животных с вольного выпаса. Полицейские установили владельцев скота, которые подтвердили, что в результате пересчёта недосчитались нескольких голов.
Установлена причастность восьми жителей разных районов Забайкальского края в возрасте от 18 до 50 лет к хищениям крупнорогатого скота. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Мужчины в течение нескольких месяцев присматривали животных, находящихся на вольном выпасе, забивали их на пастбище, мясо вывозили и сбывали.
- В настоящее время установлено 13 фактов краж, при которых похищено более 30 голов КРС, совершённых на территории Оловяннинского, Агинского и Могойтуйского районов. Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 миллионов рублей, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела. Двоим активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- Следователи и сотрудники уголовного розыска проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по проверке фигурантов к совершению других аналогичных преступлений, устанавливаются места сбыта похищенного, - заключили в УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье задержали группу скотокрадов
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