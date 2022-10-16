Житель Бурятии обокрал работодателя



В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в краже электронных денег с топливной карты работодателя.



По версии следствия, в апреле 2022 года житель республики, работавший водителем в организации, которая занималась в Баунтовском районе устройством просеки под линию электропередач, нашёл топливную карту своего работодателя. На карте был указан пин-код.



Работодателя о своей находке в известность он решил не ставить.



В мае мужчина, прихватив 3 двухсотлитровые бочки, приехал на АЗС на служебной машине и купил 538 литров дизтоплива на все деньги, которые были на карте, а именно на 31201 рублей, и распорядился ими на своё усмотрение.



Обнаружив списание электронных денежных средств с топливной карты, работодатель обратился в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



Как сообщили в районном суде, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.



