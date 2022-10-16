Житель Улан-Удэ избил до смерти приятеля

Обвиняемый вынес тело знакомого в подъезд, но уйти не успел



13 октября ночью в подъезде одного из домов на улице Печерская в Улан-Удэ обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными травмами головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По подозрению в убийстве задержан 34-летний сосед покойного, с которым они вместе употребляли спиртные напитки и незадолго до происшествия поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.



По данным следствия, 12 октября вечером к обвиняемому в квартиру пришёл знакомый сосед, с которым они стали распивать спиртное. Ночью между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин с силой нанёс гостю множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый вынес его тело в подъезд, но уйти не успел. Там его застал приехавший отец, которому позвонили другие жильцы дома с жалобами на шум и крики. Отец, в свою очередь, вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.



На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.

