Они складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки
В полицию в Чите поступило сообщение о краже продуктов питания из магазина. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
При просмотре камер видеонаблюдения оперативниками установлено, что к краже причастны женщина и девушка. Выяснилось, что злоумышленницы складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки.
Позже установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимая 41-летняя читинка и её 18-летняя дочь.
Возбуждено уголовное дело, читинкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите мать и дочь украли из магазина продукты
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