В Чите мать и дочь украли из магазина продукты

Они складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки



В полицию в Чите поступило сообщение о краже продуктов питания из магазина. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.



При просмотре камер видеонаблюдения оперативниками установлено, что к краже причастны женщина и девушка. Выяснилось, что злоумышленницы складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки.



Позже установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимая 41-летняя читинка и её 18-летняя дочь.



Возбуждено уголовное дело, читинкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

