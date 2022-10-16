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В Бурятии провели проверку после смертельного пожара в многоквартирном доме

В Бурятии провели проверку после смертельного пожара в многоквартирном доме
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В прокуратуре сообщили, что «в сгоревшей квартире проживали граждане без законных оснований»

Прокуратура Муйского района проверила соблюдение жилищного законодательства в связи с произошедшим 3 октября пожаром в многоквартирном жилом доме в посёлке Северомуйск.

- В ходе проверки установлено, что в сгоревшей квартире проживали граждане без законных оснований. Поступавшие от жильцов дома сигналы о необходимости принятия мер к данным лицам администрацией городского поселения «Северомуйское» оставлены без должного внимания, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В связи с отсутствием контроля за муниципальным жилым фондом прокурор района внёс представление исполняющему обязанности руководителя МКУ «Содружество» администрации городского поселения. Представление находится на рассмотрении.

Для собственников соседней пострадавшей квартиры предоставлено маневренное жильё.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар произошёл утром 3 октября в четырёхкомнатной квартире на втором этаже восьмиквартирного жилого дома, расположенного в квартале Юбилейный посёлка Северомуйск Муйского района. В ходе тушения пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин: 32 и 36 лет, двух женщин: 38 и 48 лет. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительным данным, в течение нескольких дней компания из трёх мужчин и двух женщин находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртное. В настоящее время установлено пятое лицо – мужчина 36 лет, который находился в этой компании. Ранним утром 3 октября мужчина проснулся от задымления квартиры и начал звать на помощь. 

Мужчина был эвакуирован из задымленной квартиры, ему оказана первая медицинская помощь. В результате задымления четверо взрослых, находившиеся внутри квартиры, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали.

Предварительно установлен очаг возгорания – в подъезде дома.




прокуратура

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