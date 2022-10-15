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В Бурятии школьный бухгалтер получила условный срок за мошенничество

В Бурятии школьный бухгалтер получила условный срок за мошенничество
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности

Жительница Бурятии, работая в должности старшего бухгалтера в трёх школах Кяхтинского района, в каждом учреждении отдельно, путём обмана и злоупотребления доверием, систематически совершала хищения средств в крупном размере. Она незаконно перечисляла деньги на свой банковский счет.

- Апелляционным определением Верховного Суда Республики Бурятия действия Х. по каждому из эпизодов квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, - сообщили в Верховном суде республики.

Женщине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности, на срок 2 года. Основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.
мошенничество

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