В Братске задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку

Мужчина угрожал трубой в аптеке



Нападение на торговый объект произошло несколько дней назад в районе Гидростроитель города Братска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



Выяснилось, что 7 октября около пяти часов вечера мужчина зашёл в аптеку. Угрожая предметом, похожим на металлическую трубу, он забрал из кассы все наличные деньги. Оказалось, что там находилось чуть больше 6 тысяч рублей. После этого налётчик скрылся. Мужчина был одет во всё чёрное, а его лицо скрывали медицинская маска и капюшон.



- В течение недели полицейские проводили мероприятия, направленные на установление его личности и местоположения. Детально изучали записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия и по пути вероятного маршрута злоумышленника.



Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному. Оперативники выяснили, что похищенные деньги он потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело «Разбой». Подозреваемый помещён под стражу.

