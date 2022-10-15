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В Братске задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку

В Братске задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина угрожал трубой в аптеке

Нападение на торговый объект произошло несколько дней назад в районе Гидростроитель города Братска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что 7 октября около пяти часов вечера мужчина зашёл в аптеку. Угрожая предметом, похожим на металлическую трубу, он забрал из кассы все наличные деньги. Оказалось, что там находилось чуть больше 6 тысяч рублей. После этого налётчик скрылся. Мужчина был одет во всё чёрное, а его лицо скрывали медицинская маска и капюшон.

- В течение недели полицейские проводили мероприятия, направленные на установление его личности и местоположения. Детально изучали записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия и по пути вероятного маршрута злоумышленника.

Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному. Оперативники выяснили, что похищенные деньги он потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело «Разбой». Подозреваемый помещён под стражу.
полиция

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