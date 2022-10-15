В Улан-Удэ пройдёт фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ»

В программе фестиваля: книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и иллюстраторами России и Монголии



Познакомят улан-удэнских читателей с современной детской литературой ведущие детские издательства России: «Компас Гид», «Детская и юношеская книга», «Детская литература». Два книжных магазина представят книги издательств «Самокат», «Белая ворона», «Розовый жираф», «Поляндрия» и многих других.



Книжные хедлайнеры фестиваля: писатель-путешественник Евгений Рудашевский, писательница Анна Масленникова, команда монгольского издательства «Монсудар», организаторы книжного фестиваля «День Ч».



В программе фестиваля: книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и иллюстраторами России и Монголии. Для юных читателей: детский маркет, мероприятия от библиотек города, образовательных студий и развлекательных центров.



Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева отмечает: «Фестиваль «Бумажный ключ» вновь познакомит читателей с самыми яркими книжными новинками. Гости фестиваля - известные издательства, писатели и иллюстраторы России. Мы расширяем географию участников, впервые в Улан-Удэ приедет издательство из Монголии «Монсудар». Приглашаем вас на фестиваль».



Организатор фестиваля - Республиканская детско-юношеская библиотека при поддержке регионального министерства культуры.



Фестиваль пройдет 21-22 октября с 12.00 до 20.00 в Центре чтения имени Д.Батожабая (ул. Ключевская, 23а).



Возрастное ограничение 0+

