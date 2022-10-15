Забайкальца осудили на 8 лет колонии за покушение на убийство

Апелляционная жалоба подсудимого отклонена краевым судом



Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности и личности 50-летнего жителя Петровска-Забайкальского.



Он признан виновным в покушении на убийство.



Суд установил, что в марте 2022 года мужчина пришёл в гости к своей знакомой и распивал с ней спиртное. Вернувшийся с работы 23-летний хозяин квартиры стал прогонять гостя, из-за чего последний схватил нож и попытался ударить его в область сердца, разрезав пуховик. Молодой человек оказал активное сопротивление, сумел обезоружить напавшего на него мужчину, а затем выгнал его из квартиры и закрыл дверь.



В суде подсудимый настаивал, что сам стал жертвой преступления, поскольку был избит потерпевшим. Однако гособвинитель опроверг его доводы, представив доказательства совершения именно покушения на убийство, в том числе результаты проведённых экспертиз, свидетельствующих о нанесении ножом целенаправленного удара с достаточной силой в жизненно-важный орган.



- Согласившись со стороной обвинения суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год после отбытия основного наказания, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.



Апелляционная жалоба подсудимого отклонена Забайкальским краевым судом.



Приговор вступил в законную силу.

