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В Иркутске возбуждено дело о превышении должностных полномочий

В Иркутске возбуждено дело о превышении должностных полномочий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причинён ущерб в 1,9 млн рублей

В Иркутске по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в 2019 году муниципальным предприятием заключён договор поставки и оказания услуг по комплектации и монтажу теплового узла на объекте социального назначения, расположенного на территории Ленинского округа Иркутска.

Согласно имеющейся документации, подрядчик выполнил договорные обязательства в полном объёме, а заказчик их принял и оплатил.

- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что оплаченные работы фактически подрядной организацией не выполнялись, чем муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 1,9 млн рублей, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователями СК изучается необходимая документация, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
уголовное дело

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