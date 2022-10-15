Причинён ущерб в 1,9 млн рублей
В Иркутске по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, в 2019 году муниципальным предприятием заключён договор поставки и оказания услуг по комплектации и монтажу теплового узла на объекте социального назначения, расположенного на территории Ленинского округа Иркутска.
Согласно имеющейся документации, подрядчик выполнил договорные обязательства в полном объёме, а заказчик их принял и оплатил.
- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что оплаченные работы фактически подрядной организацией не выполнялись, чем муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 1,9 млн рублей, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
Следователями СК изучается необходимая документация, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске возбуждено дело о превышении должностных полномочий
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