В Иркутске возбуждено дело о превышении должностных полномочий

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Причинён ущерб в 1,9 млн рублей



В Иркутске по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



По версии следствия, в 2019 году муниципальным предприятием заключён договор поставки и оказания услуг по комплектации и монтажу теплового узла на объекте социального назначения, расположенного на территории Ленинского округа Иркутска.



Согласно имеющейся документации, подрядчик выполнил договорные обязательства в полном объёме, а заказчик их принял и оплатил.



- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что оплаченные работы фактически подрядной организацией не выполнялись, чем муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 1,9 млн рублей, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.



Следователями СК изучается необходимая документация, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

