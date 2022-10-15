Братчанин получил 9 лет колонии за избиение знакомого до смерти

Преступление произошло летом прошлого года



В Братске вынесен приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



В июне 2021 года подсудимый вместе с сожительницей приехали на дачу к 38-летнему знакомому, где в компании друзей стали распивать спиртные напитки. После застолья гость на почве личной неприязни нанёс множественные удары кулаками по голове хозяину дома. Утром потерпевшего, находившегося без сознания, доставили в больницу, где он скончался от полученных травм и кровоизлияния в мозг.



Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками полиции.



- Вердиктом присяжных заседателей мужчина единодушно признан виновным. С учётом мнения прокурора суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

