Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за побои

Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто оттолкнул женщину



Постановлением суда от 11 октября 2022 года житель Бурятии признан виновным в нанесении побоев, то есть причинении телесных повреждений и физической боли, не повлёкших последствий. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в 5 000 рублей.



Оказалось, что побои, а именно два удара в грудь, были нанесены женщине возле крыльца одного из зданий Заиграевского района. Однако мужчина вину не признал, пояснил, что в ходе ссоры он оттолкнул приятельницу от себя двумя руками в грудь.



Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке, сообщили в Заиграевском районном суде.

