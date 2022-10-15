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Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за побои

Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за побои
Общество,  Фото:pixabay.com
Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто оттолкнул женщину

Постановлением суда от 11 октября 2022 года житель Бурятии признан виновным в нанесении побоев, то есть причинении телесных повреждений и физической боли, не повлёкших последствий. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в 5 000 рублей.

Оказалось, что побои, а именно два удара в грудь, были нанесены женщине возле крыльца одного из зданий Заиграевского района. Однако мужчина вину не признал, пояснил, что в ходе ссоры он оттолкнул приятельницу от себя двумя руками в грудь.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке, сообщили в Заиграевском районном суде. 
штраф побои

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