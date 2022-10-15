Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто оттолкнул женщину
Постановлением суда от 11 октября 2022 года житель Бурятии признан виновным в нанесении побоев, то есть причинении телесных повреждений и физической боли, не повлёкших последствий. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в 5 000 рублей.
Оказалось, что побои, а именно два удара в грудь, были нанесены женщине возле крыльца одного из зданий Заиграевского района. Однако мужчина вину не признал, пояснил, что в ходе ссоры он оттолкнул приятельницу от себя двумя руками в грудь.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке, сообщили в Заиграевском районном суде.
Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за побои
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто оттолкнул женщину
Открыт приём заявок на праздник «Живые традиции»
Собранные вещи передадут в Вооружённые силы РФ
Ожидается холодный ветер до 17 м/с
Картины Владимира Банзаракцаева будут экспонироваться в галерее центра народного творчества
Также состоится «Кубок Удоканской меди»
Главным призом фестиваля станет жеребец
Принять участие могут все желающие
Торжественная церемония открытия театрального сезона состоится 25 октября
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
В Бурятии проведут мастер-класс по «Баргай надаан»
Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»
Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске
Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года
Юбилей отметила Анна Пелепягина