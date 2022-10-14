Ремонтируют дороги по улицам Любовь Шевцовой, Олега Кошевого и Авиационной
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре участок дороги по улицам Олега Кошевого и Любови Шевцовой в микрорайоне Матросова не прошёл лабораторный контроль качества уложенного покрытия. Подрядчику было направлено предписание о фрезеровании и перекладке некачественного асфальтобетонного покрытия.
Сейчас подрядчик «Дорстройинвест» укладывает на проезжей части верхний слой асфальта. После лабораторного контроля качества укладки асфальта здесь нанесут разметку, обустроят остановочные карманы и установят необходимые дорожные знаки.
Помимо улицы Шевцовой в микрорайоне Матросова завершается ремонт ещё двух улиц – Олега Кошевого и Авиационной. Общая протяжённость трёх участков составляет 2,5 км. В последний раз эти дороги ремонтировались более 20 лет назад.
- Эти участки были в очень плохом состоянии. Жители давно ждали обновления, к тому же, дороги подходят под все критерии нацпроекта – здесь имеется движение общественного транспорта, подъездные пути к общеобразовательным учреждениям, - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.
Всего в этом году в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков дорог во всех трёх районах города, на которые было выделено 700 млн. рублей.
Параллельно идёт подготовка к следующему строительному сезону – перечень объектов определён, сейчас идут торги, сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ завершается ремонт улиц в микрорайоне Матросова
Общество, Фото:
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