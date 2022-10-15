В Бурятии сохранится снежная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается холодный ветер до 17 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по южной половине и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +2,+7, местами -3,+2.



В Улан-Удэ небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +3,+5.

