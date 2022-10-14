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Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверки водителей

Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверки водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставят дополнительные экипажи ДПС

Сегодня вечером, 14 октября, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на основных магистральных улицах и в пригородных районах.

- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил безопасной перевозки детей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция республики призывает участников дорожного движения к внимательности и соблюдению ПДД. 
ГИБДД

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