Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверки водителей

Выставят дополнительные экипажи ДПС



Сегодня вечером, 14 октября, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на основных магистральных улицах и в пригородных районах.



- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил безопасной перевозки детей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция республики призывает участников дорожного движения к внимательности и соблюдению ПДД.

