В Улан-Удэ наградили лучшие лагеря

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В летних лагерях столицы Бурятии отдохнули около 11 тысяч детей



Сегодня, 14 октября, в мэрии Улан-Удэ состоялась городская конференция по итогам организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 2022 году. Этим летом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, муниципальных загородных лагерях отдохнули около 11 тысяч детей. Это 95% детей от общего числа подавших заявки.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, с 30 мая начали работу 48 лагерей с дневным пребыванием (ЛДП), 16 лагерей труда и отдыха (ЛТО) при школах Улан-Удэ, в которых отдохнули 5492 ребёнка. Всего на отдых и оздоровление детей в ЛДП и ЛТО из республиканского бюджета направлено 16,1 млн рублей, в том числе 3,9 млн рублей на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также этим летом распахнули двери 10 муниципальных и 6 ведомственных загородных лагерей. В них отдохнули и оздоровились 5322 ребёнка, в том числе 978 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный вид отдыха направлено 71,2 млн рублей. Средняя стоимость путёвки варьировалась от 24,5 тыс. до 30,2 тыс. рублей. Родительская доплата была увеличена до 20 тысяч рублей, при этом как и в прошлом году 50% от стоимости путёвки, оплаченными родителями, возмещалось по системе кешбэк.



- Отдых детей в загородных лагерях является наиболее востребованным и эффект оздоровления, конечно, значительно выше, чем в лагерях с дневным пребыванием. Поэтому развитию загородных лагерей уделяется особое внимание. В 2022 году на улучшение материально-технической базы загородных лагерей из местного бюджета было направлено 15,4 млн рублей, - отметила Любовь Цепкова, заместитель председателя комитета по образованию.



Конференция завершилась награждением лучших лагерей. В номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение 2022 года» первое место занял детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны». «Лучшим спортивно-оздоровительным лагерем» стал «Старт» спортивной школы №5. Звание «Лучший лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием» получил лагерь «Факел» школы №63. «Лучшим лагерем с дневным пребыванием» было названо «Солнышко» школы №8. Номинацию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних» выиграл детско-юношеский центр «Безопасное детство». Победители и призёры награждены памятными подарками и денежными сертификатами.



