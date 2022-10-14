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В Улан-Удэ дорожники пожаловались на нехватку рабочих из-за частичной мобилизации

В Улан-Удэ дорожники пожаловались на нехватку рабочих из-за частичной мобилизации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественники провели рейд по проверке качества ремонта дорог

13 октября представители Общероссийского народного фронта Бурятии в Улан-Удэ провели рейд по проверке качества дорог, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники проверили улицу Терешковой и проспект Строителей. Во время рейда подрядчик объяснил, что после 21 сентября в организации наблюдается нехватка кадров.

Проспект Строителей

К этому участку у общественников было несколько вопросов. Во-первых, планировалась цветная тротуарная плитка с улицы Мокрова до Энергетика. Однако уже во время работ по решению была заменена на более дешёвый вариант. Одно из объяснений было - что из экономии средств. 

По словам подрядчика, дело тут не совсем в экономии. Цветная плитка попросту не успевала подойти в срок, чтобы успеть положить её к сроку.

- Это была вынужденная мера. Мы изначально знали, что эта плитка не придёт вовремя. Если бы мы такими темпами пошли, то мы до сих пор сидели и никакие работы бы не выполнялись. А по дешевизне у них состав один и тот же. Та плитка дороже только из-за красителя, - сообщил заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.

Однако со сроками всё же вышло отставание. Помимо плитки, дорожники должны ещё обустроить пешеходный переход через рельсовые пути, отремонтировать ливнёвку и благоустроить трамвайные остановки. Работы должны были закончиться ещё к 1 октябрю. Сейчас же обещают всё выполнить до конца месяца. По словам Балабанова, основной причиной просрочки стала нехватка рабочей силы, отчасти вызванная частичной мобилизацией.

- Нам надо 1,5 недели, чтобы закончить тут работы, и мы всей бригадой пойдём уже отрабатывать мелочи. У нас большая нагрузка на центр города, где дороги тоже нуждаются в ремонте. У нас просто не хватает рук из-за той же частичной мобилизации. Некоторых забрали, а некоторые уволились. Хотел бы попросить жителей нашего города отнестись с пониманием. Сезон у нас короткий, осень ещё тёплая, она позволяет нам вести работы, а город у нас большой, и дорог, соответственно, тоже. У нас нет такого, что работы бросаются или переносятся на следующий год, – обратился Александр Балабанов.

Всего на этот объект было выделено около 86 млн рублей

Улица Терешковой

Тут работы ведутся сразу на двух участках – от бульвара Карла Маркса до улицы Бабушкина. На этот участок было выделено 88,7 млн рублей. Сдать объект они должны были к 1 октябрю, но в связи с кадровыми трудностями и непредвиденными обстоятельствами подрядчик обещает всё выполнить до 1 ноября.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, высаживают деревья, ведут монтаж и обустройство пешеходных переходов, остановочных карманов. Однако на переходе со стороны Русского драматического театра работы были приостановлены из-за технических накладок с рельсами.

- Мы работы приостановили, потому что был повреждён кабельный провод. Мы планировали раньше сделать, но кабель порвали. Работы будут продолжаться ночью, когда не будут ездить трамваи, - заявил Балабанов.


Кстати, в этом месте установили ещё водоотвод и ливневую канализацию. Ранее жильцы жаловались общественникам, что во время дождей на переходе копились большие лужи.

- По ливневой канализации уклон там есть, асфальт лежит ровно, но в связи с тем, что во время дождей идёт встречное движение, вода не может своевременно уходить в ливневую канализацию. В течение 30 минут после дождя вода полностью уходит, - объяснил подрядчик.

Из недостатков, отметил подрядчик, дополнительных хлопот в работе доставляет аварийный колодец, расположенный на обочине дороги. Принадлежит он бурятскому филиалу ПАО «Ростелеком».

- Мы не один раз писали «Ростелекому», чтобы они демонтировали этот колодец на дорожном полотне. Но он стоит, и ничего с этим пока не решается, - отметил Александр Балабанов.


В целом во время выезда общественники не фиксировали каких-либо серьёзных нарушений. Основной целью их выезда было узнать о причинах увеличения срока работ.

- Объекты должны были сдаться ещё 1 октября. Подрядчик озвучивал разные причины по этому поводу, в том числе мобилизационные моменты, с рабочей силой, нехватка материалов. По факту, если бы объекты были сданы в таком состоянии, тогда мы зафиксировали бы много нарушений. Хорошо, что подрядчик сейчас обещает их устранить. Мы будем ждать и контролировать. В принципе, они уже проверенные подрядчики, мы с ними не первый раз работаем, - сказал председатель ревизионной комиссии ОНФ Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Однако Мухамедчин заявил, что вопрос по плитке на проспекте Строителей остаётся открытым. Общественники планируют узнать, сколько по итогу денег было сэкономлено, и на что они были потрачены.

- Хотелось бы увидеть это именно в деньгах. Чтобы не получилось, так что сэкономили больше, чем истратили, а оставшиеся деньги положили себе в карман. Если сэкономленные средства направлены на благо и комфорт жителей, то тогда можно не считать это за нарушение. Если же мы увидим, что эти деньги уходили куда то в другое место, то мы будем уже разбираться. Прокуратура будет подключаться и другие контролирующие органы, - добавил Мухамедчин.

дорожный ремонт

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