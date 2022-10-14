Шаманы Иркутской области поедут в места дислокации мобилизованных земляков

Там они проведут обряд защиты для каждого мобилизованного



В Иркутской области состоится выезд шаманов всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района в места дислокации мобилизованных земляков. Цель поездки — провести обряд защиты для каждого мобилизованного, а именно вручить защитный оберег «толи» и освятить его.



Выезд состоится 22 октября из Иркутска. Маршрут делегации пройдёт через Новосибирск в Кемеровскую область.



В настоящее время совет шаманских общин Иркутской области ищет денежные средства на покрытие транспортных расходов. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья со ссылкой на совет шаманских общин.

