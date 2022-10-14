Там они проведут обряд защиты для каждого мобилизованного
В Иркутской области состоится выезд шаманов всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района в места дислокации мобилизованных земляков. Цель поездки — провести обряд защиты для каждого мобилизованного, а именно вручить защитный оберег «толи» и освятить его.
Выезд состоится 22 октября из Иркутска. Маршрут делегации пройдёт через Новосибирск в Кемеровскую область.
В настоящее время совет шаманских общин Иркутской области ищет денежные средства на покрытие транспортных расходов. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья со ссылкой на совет шаманских общин.
Шаманы Иркутской области поедут в места дислокации мобилизованных земляков
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