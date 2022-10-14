Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»
Jоркестр отделения духовых и ударных инструментов Колледжа искусств с Гран-При Международного конкурса «Zа Россию»!
Завершился II международный многожанровый конкурс культуры и искусства «Zа Россию». Мероприятие проводилось в режиме онлайн.
Гран-при конкурса завоевал оркестр отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени П.И. Чайковского из Улан-Удэ. Он победил в возрастной группе 16-18 лет, в номинации «Инструментальное исполнительство, духовой оркестр».
Также оркестр наградили дипломами за «Лучший инструментальный оркестр» и «За лучшее исполнение».
Как сообщает пресс-служба колледжа, оркестр на суд слушателей представил марш в обработке В. Бухарова «Тоска по Родине». Руководитель и дирижёра оркестра – Жамсо Башинов.
Оркестр из Улан-Удэ выиграл гран-при международного конкурса
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