Оркестр из Улан-Удэ выиграл гран-при международного конкурса

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»



Jоркестр отделения духовых и ударных инструментов Колледжа искусств с Гран-При Международного конкурса «Zа Россию»!



Завершился II международный многожанровый конкурс культуры и искусства «Zа Россию». Мероприятие проводилось в режиме онлайн.



Гран-при конкурса завоевал оркестр отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени П.И. Чайковского из Улан-Удэ. Он победил в возрастной группе 16-18 лет, в номинации «Инструментальное исполнительство, духовой оркестр».



Также оркестр наградили дипломами за «Лучший инструментальный оркестр» и «За лучшее исполнение».



Как сообщает пресс-служба колледжа, оркестр на суд слушателей представил марш в обработке В. Бухарова «Тоска по Родине». Руководитель и дирижёра оркестра – Жамсо Башинов.

