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Порядок предоставления дальневосточного гектара уточнён законопроектом

Порядок предоставления дальневосточного гектара уточнён законопроектом
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам программы помогут с оформлением прав

Правительство России рассмотрело и поддержало проект поправок в законодательство, уточняющих порядок предоставления в собственность и в аренду земельных участков на Дальнем Востоке и в Арктике участникам программы «Гектар».

- Новое регулирование должно помочь участникам программы с оформлением прав, - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что на Дальнем Востоке программа действует уже более шести лет. Чаще всего люди строят жильё, занимаются агробизнесом или другой предпринимательской деятельностью. По истечении 4,5 лет и до истечения 5-летнего срока безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или в аренду на 49 лет.

Законопроектом предложено продлить установленный ранее пятилетний срок для оформления освоенной земли в собственность или долгосрочную аренду в случае, если он истёк – до 1 марта 2023 года.

Предусмотрена обязанность органов власти информировать граждан о наступлении срока оформления земли по электронной почте, через личный кабинет на едином портале госуслуг либо другими способами. Уведомление должно будет поступить за шесть месяцев до окончания срока действия договора о пользовании участком.

Кроме того, граждане смогут оформить участок в собственность через 4,5 года с момента заключения договора безвозмездного пользования, если подано соответствующее заявление – не дожидаясь истечения 5 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, участниками программы «Гектар» на Дальнем Востоке уже стали более 108 тысяч человек. На получение гектара в Арктике подали заявки около 10 тысяч граждан.

ДФО законопроект дальневосточный гектар

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