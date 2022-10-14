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Православные Бурятии отметили Покров Пресвятой Богородицы

Православные Бурятии отметили Покров Пресвятой Богородицы
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах

В канун празднования Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил торжества по случаю престольного праздника в Троицком храме города Улан-Удэ. Митрополит возглавил праздничное всенощное бдение с литией и акафистом.

- Покров — омофор, или мафорий, – большое головное покрывало, которое носила Пресвятая Богородица. Предание утверждает, что именно этот Покров был на Пресвятой Деве в момент рождения Иисуса Христа. Эта святыня долгое время находилась на Святой земле, а затем в царствование Византийского императора Аркадия (395-408) была привезена в Константинополь и хранилась во Влахернском храме. Император священной Римской империи Карл Великий (800-814) решил утвердить свой статус браком с Византийской императрицей Ириной (797-802). В 802 году в Константинополь были направлены послы от Карла просить Ирину «соединиться браком с Карлом, и чрез то соединить восток с западом». Намеченный династический брак не состоялся в связи с дворцовым переворотом, но императрица Ирина успела вместе с другими дарами подарить через послов Карлу Великому Покров Богоматери, а в 876 году внук Карла Великого – Карл II (875-877) – по прозвищу Лысый дарит святыню городу Шартру. Покров Богоматери — это фрагмент шёлковой ткани бежевого цвета шириной 46 см, имеет в длину около 2 м. Первоначально его длина составляла около 5,5 м, но во время французской революции духовенство Шартрского собора разделило Покров на несколько частей, уповая на то, что хотя бы одну из этих частей удастся сохранить. Впоследствии самая крупная из них была возвращена в храм, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии в Покровском храме города Улан-Удэ. По окончании литургии было совершено молебное пение Пресвятой Богородице, после чего были возглашены уставные многолетия. Затем архипастырь обратился к молящимся со словом, в котором рассказал об истории и значении праздника.
Бурятия епархия православие Праздники Улан-Удэ

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