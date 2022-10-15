В Бурятии стартовала акция «Тепло материнских рук».

Собранные вещи передадут в Вооружённые силы РФ



В Улан-Удэнской и Бурятской епархии стартовала благотворительная акция «Тепло материнских рук». Желающие поучаствовать в акции могут принести новые вязаные изделия в ближайшие храмы и монастыри до 20 декабря этого года.



- Суть акции в том, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, особенно с наступлением холодов. Все, кто могут своими руками связать шерстяные носки, варежки, шарфы и другие тёплые вещи призываются поделиться своим вниманием и теплом с защитниками Отечества, - сообщает пресс-служба епархии.



Завершится акция в Рождественские святочные дни. 8 января 2023 года митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передаст все собранные вещи в Вооружённые силы РФ.



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