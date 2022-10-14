В Улан-Удэ рассказали, как проходит отопительный режим

По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки



Отопительный сезон в Улан-Удэ проходит в штатном режиме. Запасы топлива в муниципальных и ведомственных котельных, а также в котельных в военных городках Улан-Удэ сформированы в пределах нормативных и составляют 45 суток, сообщили в комитете городского хозяйства.



По данным на 14 октября, жалоб от горожан на проблемы с теплоснабжением на контроле нет. Отметим, на контроль ставят те заявки, которые не были отработаны в течение дня с даты обращения.



- В целом, отопительный сезон в Улан-Удэ проходит в штатном режиме. В этот осенне-зимний период количество обращений от потребителей на низкую температуру горячего водо- и теплоснабжения снизилось на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Ежедневно все обращения горожан рассматривают комиссии из числа представителей комитета городского хозяйства, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, управления административного контроля, управления муниципальной жилищной инспекции. По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки с участием специалистов муниципальной жилищной инспекции, технических инспекторов ПАО «ТГК-14». Всё, что не отработано в течение дня, ставится на контроль.



В 2020 году для контроля за параметрами теплоносителя - температуры, давления – были проведены работы по устройству системы мониторинга. Датчики за отслеживанием параметров установлены в 22-х точках, а их данные аккумулируются в базе Единой дежурно-диспетчерской службы города.



– До конца года планируется установка и подключение к системе мониторинга ещё четырёх точек, расположенных на территории военных городков. Эти данные позволяют отслеживать температуру в реальном времени. Система мониторинга видит критическое снижение температуры и позволяет оперативно реагировать, принимать необходимые меры. Ранее мы узнавали о снижении температуры теплоносителя по обращениям граждан, – отметил Сергей Гашев.



При подготовке к этому осенне-зимнему периоду в Улан-Удэ заменили более 3,4 тысяч метров водопроводных сетей, свыше 370 метров канализационных сетей, 40 участков тепловых сетей, протяжённостью более 9,9 тысяч метров, отремонтировали пять котлов.

