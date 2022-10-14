В Улан-Удэ рассказали, как проходит отопительный режим

По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки
Отопительный сезон в Улан-Удэ проходит в штатном режиме. Запасы топлива в муниципальных и ведомственных котельных, а также в котельных в военных городках Улан-Удэ сформированы в пределах нормативных и составляют 45 суток, сообщили в комитете городского хозяйства.
По данным на 14 октября, жалоб от горожан на проблемы с теплоснабжением на контроле нет. Отметим, на контроль ставят те заявки, которые не были отработаны в течение дня с даты обращения.
- В целом, отопительный сезон в Улан-Удэ проходит в штатном режиме. В этот осенне-зимний период количество обращений от потребителей на низкую температуру горячего водо- и теплоснабжения снизилось на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Ежедневно все обращения горожан рассматривают комиссии из числа представителей комитета городского хозяйства, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, управления административного контроля, управления муниципальной жилищной инспекции. По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки с участием специалистов муниципальной жилищной инспекции, технических инспекторов ПАО «ТГК-14». Всё, что не отработано в течение дня, ставится на контроль.
В 2020 году для контроля за параметрами теплоносителя - температуры, давления – были проведены работы по устройству системы мониторинга. Датчики за отслеживанием параметров установлены в 22-х точках, а их данные аккумулируются в базе Единой дежурно-диспетчерской службы города.
– До конца года планируется установка и подключение к системе мониторинга ещё четырёх точек, расположенных на территории военных городков. Эти данные позволяют отслеживать температуру в реальном времени. Система мониторинга видит критическое снижение температуры и позволяет оперативно реагировать, принимать необходимые меры. Ранее мы узнавали о снижении температуры теплоносителя по обращениям граждан, – отметил Сергей Гашев.
При подготовке к этому осенне-зимнему периоду в Улан-Удэ заменили более 3,4 тысяч метров водопроводных сетей, свыше 370 метров канализационных сетей, 40 участков тепловых сетей, протяжённостью более 9,9 тысяч метров, отремонтировали пять котлов.
В Улан-Удэ рассказали, как проходит отопительный режим
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общественники провели рейд по проверке качества ремонта дорог
По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки
Подъёмные платформы не могут работать при отрицательной температуре
В Улан-Уда прошла встреча горожан, победивших рак
Новый детсад сдадут в следующем году
Им вручили свидетельства об освоении программ профобучения
Нарушения по бронированию от мобилизации обнаружены в Кабанском районе
В Улан-Удэ пройдёт уникальный проект «9 ветвей»
Дрова специально выгружают вручную
Менее сотни больных лечатся в больницах
Стоимость нефрита составила почти 400 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Они состоятся в эту субботу в Кяхте и Гусиноозёрске
Турнир состоится в Мухоршибирском районе
На дорогах республики местами гололедица