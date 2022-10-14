Главным призом фестиваля станет жеребец
В честь предстоящего Дня отца в селе Баян-Кол Кызылского района Тувы 15 октября состоится открытый фестиваль-конкурс «Сыдым байырлалы» («Праздник аркана»). К участию в конкурсе приглашаются представители всех районов республики. Традиционно, каждый район может быть представлен командой из двух человек, состоящих в близких родственных отношениях: отца и сына, деда и внука, дяди и племянника.
- Баянкольцы ежегодно проводят это мероприятие, направленное на сохранение преемственности поколений мастеров и возрождение старинных традиционных методов изготовления конского снаряжения, а также внедрение в это искусство современных технологий. Сельчане настаивают на особой значимости этого фестиваля для сохранения традиционной культуры тувинцев, ведь сегодня в народе осталось не так много мастеров и умельцев, владеющих старинными методами изготовления конского снаряжения. Поэтому, убеждены они, передача опыта от старшего поколения к молодому необходима, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
В рамках фестиваля состоится выставка конского снаряжения, а также пройдут конкурсы «Тергиин сыдым», «Тергиин кижен» и конкурс на лучшего арканщика. Главный приз фестиваля — богба (жеребец). В прошлом году фестиваль прошёл в феврале и был приурочен ко Дню защитника Отечества. Участие приняли десять команд из Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и Овюрского районов. Гран-при тогда завоевали братья Монгуши из Сут-Холя.
Возрастное ограничение 0+
В Туве в честь Дня отца состоится «Праздник аркана»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие могут все желающие
Торжественная церемония открытия театрального сезона состоится 25 октября
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
В Бурятии проведут мастер-класс по «Баргай надаан»
Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»
Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске
Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года
Юбилей отметила Анна Пелепягина
На мемориале Победы проведут профилактические работы
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
Участникам программы помогут с оформлением прав
Там они проведут обряд защиты для каждого мобилизованного
В летних лагерях столицы Бурятии отдохнули около 11 тысяч детей
Увеличение рейсов планируется с 1 ноября
Ремонтируют дороги по улицам Любовь Шевцовой, Олега Кошевого и Авиационной