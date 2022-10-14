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В Туве в честь Дня отца состоится «Праздник аркана»

В Туве в честь Дня отца состоится «Праздник аркана»
Общество,  Фото:pixabay.com
Главным призом фестиваля станет жеребец

В честь предстоящего Дня отца в селе Баян-Кол Кызылского района Тувы 15 октября состоится открытый фестиваль-конкурс «Сыдым байырлалы» («Праздник аркана»). К участию в конкурсе приглашаются представители всех районов республики. Традиционно, каждый район может быть представлен командой из двух человек, состоящих в близких родственных отношениях: отца и сына, деда и внука, дяди и племянника.

- Баянкольцы ежегодно проводят это мероприятие, направленное на сохранение преемственности поколений мастеров и возрождение старинных традиционных методов изготовления конского снаряжения, а также внедрение в это искусство современных технологий. Сельчане настаивают на особой значимости этого фестиваля для сохранения традиционной культуры тувинцев, ведь сегодня в народе осталось не так много мастеров и умельцев, владеющих старинными методами изготовления конского снаряжения. Поэтому, убеждены они, передача опыта от старшего поколения к молодому необходима, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

В рамках фестиваля состоится выставка конского снаряжения, а также пройдут конкурсы «Тергиин сыдым», «Тергиин кижен» и конкурс на лучшего арканщика. Главный приз фестиваля — богба (жеребец). В прошлом году фестиваль прошёл в феврале и был приурочен ко Дню защитника Отечества. Участие приняли десять команд из Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и Овюрского районов. Гран-при тогда завоевали братья Монгуши из Сут-Холя.

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Тува Праздники фестиваль аркан день отца

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