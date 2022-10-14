В Бурятии определят лучших в молодёжной политике

В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
В Бурятии начат приём заявок на республиканский конкурс в сфере молодёжной политики «Признание – 2022». Цель ежегодного мероприятия – признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории республики.
В этом году принять участие можно по следующим номинациям:
Среди физических лиц:
- лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования;
-лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи;
- лучший наставник по реализации республиканского проекта «Старший Брат».
Среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- лучшая молодёжная общественная организация;
- лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации молодёжной политики;
- лучшее образовательное учреждение высшего учебного заведения и профессионального образовательной организации по реализации молодёжной политики;
- лучшее студенческое учреждение (клуб, движение, организация) высшего учебного заведения и профессионального образовательной организации.
Независимо от правового статуса:
- молодёжный проект года;
- лучший молодёжный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»;
- лучшая практика патриотического воспитания.
Конкурс пройдёт в III этапа:
- до 31 октября состоится приём заявок от номинантов на электронную почту [email protected] с пометкой «Конкурс «Признание»;
- до 18 ноября экспертная комиссия определяет лауреатов и призёров;
- 5 декабря награждение по итогам конкурса.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте молодёжного центра, сообщает его пресс-служба.
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