14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии определят лучших в молодёжной политике

В Бурятии определят лучших в молодёжной политике
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»

В Бурятии начат приём заявок на республиканский конкурс в сфере молодёжной политики «Признание – 2022». Цель ежегодного мероприятия – признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории республики.

В этом году принять участие можно по следующим номинациям:

Среди физических лиц:
- лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования;
-лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи;
- лучший наставник по реализации республиканского проекта «Старший Брат».

Среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- лучшая молодёжная общественная организация;
- лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации молодёжной политики;
- лучшее образовательное учреждение высшего учебного заведения и профессионального образовательной организации по реализации молодёжной политики;
- лучшее студенческое учреждение (клуб, движение, организация) высшего учебного заведения и профессионального образовательной организации.

Независимо от правового статуса:
- молодёжный проект года;
- лучший молодёжный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»;
- лучшая практика патриотического воспитания.

Конкурс пройдёт в III этапа:
- до 31 октября состоится приём заявок от номинантов на электронную почту [email protected] с пометкой «Конкурс «Признание»;
- до 18 ноября экспертная комиссия определяет лауреатов и призёров;
- 5 декабря награждение по итогам конкурса.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте молодёжного центра, сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия молодежь конкурс молодежная политика волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут диктант на бурятском языке
В Улан-Удэ проведут диктант на бурятском языке
Общество, 14.10.2022
Принять участие могут все желающие
В Чите после трёхлетнего ремонта открылся драмтеатр
В Чите после трёхлетнего ремонта открылся драмтеатр
Общество, 14.10.2022
Торжественная церемония открытия театрального сезона состоится 25 октября
В Бурятии определят лучших в молодёжной политике
В Бурятии определят лучших в молодёжной политике
Общество, 14.10.2022
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
В Улан-Удэ презентуют новую бурятскую игру
В Улан-Удэ презентуют новую бурятскую игру
Общество, 14.10.2022
В Бурятии проведут мастер-класс по «Баргай надаан»
Оркестр из Улан-Удэ выиграл гран-при международного конкурса
Оркестр из Улан-Удэ выиграл гран-при международного конкурса
Общество, 14.10.2022
Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»
Оркестр театра Бурятии пополнился новым артистом
Оркестр театра Бурятии пополнился новым артистом
Общество, 14.10.2022
Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске
Жители района Бурятии могут узаконить свои дома и участки
Жители района Бурятии могут узаконить свои дома и участки
Общество, 14.10.2022
Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года
В Улан-Удэ ветерана труда поздравили с 90-летием
В Улан-Удэ ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 14.10.2022
Юбилей отметила Анна Пелепягина
В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в специальную капсулу
В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в специальную капсулу
Общество, 14.10.2022
На мемориале Победы проведут профилактические работы
Православные Бурятии отметили Покров Пресвятой Богородицы
Православные Бурятии отметили Покров Пресвятой Богородицы
Общество, 14.10.2022
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
Порядок предоставления дальневосточного гектара уточнён законопроектом
Порядок предоставления дальневосточного гектара уточнён законопроектом
Общество, 14.10.2022
Участникам программы помогут с оформлением прав
Шаманы Иркутской области поедут в места дислокации мобилизованных земляков
Шаманы Иркутской области поедут в места дислокации мобилизованных земляков
Общество, 14.10.2022
Там они проведут обряд защиты для каждого мобилизованного
В Улан-Удэ наградили лучшие лагеря
В Улан-Удэ наградили лучшие лагеря
Общество, 14.10.2022
В летних лагерях столицы Бурятии отдохнули около 11 тысяч детей
В Улан-Удэ завершается ремонт улиц в микрорайоне Матросова
В Улан-Удэ завершается ремонт улиц в микрорайоне Матросова
Общество, 14.10.2022
 Ремонтируют дороги по улицам Любовь Шевцовой, Олега Кошевого и Авиационной 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^