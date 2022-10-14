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В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в специальную капсулу

В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в специальную капсулу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На мемориале Победы проведут профилактические работы

17 октября в Улан-Удэ, на мемориале Победы состоится церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Это связано с проведением регулярных профилактических работ.

По информации комитета городского хозяйства, до 21 октября капсула будет храниться в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ.

- Комбинат по благоустройству подготовит газовый резервуар для проведения работ. Необходимые плановые работы проведёт подрядная организация. В рамках работ будет демонтирована звезда, проведена прочистка и продувка оборудования, его опрессовка. После завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена, – рассказал инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений комбината по благоустройству Андрей Климентьев.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, что для хранения капсулы в военном комиссариате оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.
Бурятия Улан-Удэ вечный огонь мемориальный комплекс

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