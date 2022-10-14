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В Улан-Удэ законсервируют лифты на переходе у Центрального рынка

В Улан-Удэ законсервируют лифты на переходе у Центрального рынка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Подъёмные платформы не могут работать при отрицательной температуре

17 октября лифты надземного перехода на Центральном рынке в Улан-Удэ законсервируют на зиму. Всё потому, что по техническим характеристикам эксплуатация лифтов возможна только от +5 до +40 градусов, сообщает комбинат по благоустройству.

Лифты перестанут работать уже со следующего понедельника. Возобновят их работу весной, когда погода снова станет тёплой.

- Подъёмные платформы возобновят работу весной при благоприятных для функционирования температурных режимах. Просим горожан отнестись с понимаем и учитывать при переходе через этот надземный пешеходный переход, что уже с понедельника лифты не будут работать, - обратились в мэрии Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», подъёмные платформы для маломобильных граждан запустили в апреле. Лифты работали c 9 утра до 9 вечера без выходных.
лифт надземный пешеходный переход

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